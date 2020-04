Gemeinsam mit dem neuen iPad Pro 2020 hat Apple im letzten Monat auch das neue Magic Keyboard mit Trackpad vorgestellt. Während das iPad Pro bereits im Handel erhältlich ist (hier im Apple Online Store), hat der Hersteller den Monat Mai als Verkaufsstart für das Magic Keyboard genannt. Hat Amazon nun den Termin verraten?

Wann geht das Magic Keyboard in den Verkauf?

Apple beschreibt das Magic Keyboard für iPad Pro wie folgt

Das Magic Keyboard verbindet sich magnetisch mit dem iPad Pro und bringt den schönen Multi-Touch Bildschirm durch sein ultraleichtes Design zur Geltung. Es funktioniert auf dem Schoß oder auf dem Schreibtisch gleichermaßen gut. Einzigartige, freitragende Scharniere ermöglichen eine stufenlose Einstellung des Betrachtungswinkels bis zu 130 Grad. Das tragbare und schützende Design des Magic Keyboard bietet eine normalgroße Tastatur mit Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und einem Scherenmechanismus, der einen Hub von 1 mm ermöglicht und damit das bisher beste Tipperlebnis auf dem iPad bietet. Das Magic Keyboard verfügt über USB-C Pass-Through Charging, wodurch der USB-C-Anschluss des iPad Pro für Zubehör wie externe Laufwerke und Displays frei bleibt. Das Click-Anywhere Trackpad auf dem Magic Keyboard ergänzt das Touch-First Design des iPad für ein einfaches Navigieren und präzise Einstellungen und macht das iPad Pro noch vielseitiger für ein Höchstmaß an Produktivität.

In unseren Augen ist das Magic Keyboard neben dem LiDAR-Scanner das Highlight der iPad Pro Vorstellung. Apple spricht davon, dass die Tastatur im Mai in den Verkauf geht. Näher geht man in Cupertino nicht auf die Thematik ein. Gut möglich, dass Apple bei der Vorstellung des iPad Pro noch nicht exakt absehen konnte, wann der Verkaufsstart erfolgt.

Weiß Amazon mehr? Auf der Amazon UK Webseite ist die Rede vom 30. Mai. Hat der Online Händler damit den Termin verraten oder ist es schlicht ein Platzhalter, um Vorbestellungen entgegen zu nehmen? (via Appleinsider)