Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple Beats für rund 3 Milliarden Dollar übernommen hat. Dr. Dre und Jimmy Iovine haben die Marke aufgebaut und an Apple verkauft. Nun kamen Gerüchte auf, dass Apple die Marke Beats mittelfristig verschwinden lassen möchte.

Die Beats-Acquisition hat Apple geholfen, den Musik-Streaming-Dienst Apple Music aufzubauen. Gleichzeitig hat Apple das Beats Kopfhörer-Portfolio ausgebaut. Das eingekaufte Know-How hat ebenso dazu beigetragen, eigene Kopfhörer (AirPods) zu entwickeln und zu vermarkten.

In diesem Jahr könnten Over-Ears und neue Sport-Kopfhörer als AirPods auf den Markt kommen. Im Rahmen dieser Gerüchte kam die Information auf, dass Apple die Marke Beats zukünftig verschwinden lassen möchte.

9to5Mac weiß jedoch zu berichten, dass es nicht Apples Plan ist, die Marke Beats verschwinden zu lassen. Apple hat seit der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2014 in die Beats-Hardware-Sparte investiert. Seitdem wurden verschiedene neue Beats-Kopfhörer (zuletzt neue Powerbeats) auf den Markt gebracht. Jedes Produkt verfügt über eine Technologie, die in den neu vorgestellten AirPods verwendet wird. Hierbei denken wir in erster Linie an den selbst entwickelten H1-Chip.

Beats is a profitable hardware company and there are a segment of customers who buy the Beats brand precisely because they don’t want to be associated with AirPods/Apple. https://t.co/lkqW5As4Ta

— Benjamin Mayo (@bzamayo) April 7, 2020