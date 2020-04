Bei Mobilom gibt es eine besonders attraktive Osteraktion. Nur für kurze Zeit erhaltet ihr die Green LTE Allnet Flat 10 GB im Vodafone Netz für nur 9,99 Euro statt 31,99 Euro.

10GB Vodafone LTE-Flat + Allnet-Flat nur 9,99 Euro pro Monat

Seid ihr derzeit auf der suche nach einem neuen interessanten Mobilfunk-Tarif? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch. Werft einen Blick bei Mobilcom Debitel vorbei. Im Rahmen der aktuellen Osteraktion hat das Unternehmen einen echten Tarifknaller geschnürt. Zusätzlich gibt es noch den Musik-Streaming-Dienst Deezer vier Monate kostenlos.

Ihr erhaltet eine Telefon-Flat (EU-Roaming ist selbstverständlich inklusive). Im Rahmen der Aktion erhaltet ihr 10GB LTE-Highspeed-Volumen im Vodafone-Netz. Bitte beachtet die Details zum Tarif, diese findet ihr hier.

Übersicht

10 GB LTE (50 Mbit/s) Internet-Flat

FLAT – Telefonie

Vodafone Netz

monatlich nur 9,99 Euro

hier geht es direkt zum Angebot

Bei Interesse solltet ihr zeitnah zuschlagen. Das Angebot ist nur wenige Tage bis zum 13.04.2020 23:59 Uhr gültig. In unseren Augen ist der Deal in jedem Fall heiß. 10GB im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro im Monat können sich in jedem Fall sehen lassen.