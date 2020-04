Die Marktforscher von Piper Sandler haben sich die Kaufgewohnheiten von Teenagern in den USA genauer angeschaut. Hierbei zeigt sich, dass Apple-Produkte besonders beliebt sind. So erzielten das iPhone, die AirPods und die Apple Watch bei den Jugendlichen in einer Umfrage ein Allzeithoch.

Apple steht bei Jugendlichen hoch im Kurs

Laut einer Umfrage unter 5.200 US-Teenagern besitzen 85 Prozent der Jugendlichen ein iPhone. Das ist das bisher beste Ergebnis, dass die halbjährliche Umfrage ergeben hat. Darüber hinaus erklärt Piper Sandler, dass die Absicht amerikanischer Teenager, ein iPhone zu kaufen, ebenfalls auf dem höchsten Stand ist, den sie je gesehen haben. So wollen 88 Prozent der Befragten demnächst ein iPhone kaufen.

Im letzten Jahr waren es noch 83 Prozent, die ein iPhone besitzen und 86 Prozent die angaben, als nächstes Smartphone ein iPhone zu wählen. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass die Mehrheit der Befragten aus Familien mit höheren Einkommensklassen stammen. Die durchschnittliche Altersspanne liegt bei 16 Jahren.

Auch die AirPods sind bei den Jugendlichen hoch im Kurs. So besitzen laut der Umfrage 50 Prozent der Befragten Apples drahtlose In-Ear-Kopfhörer. 18 Prozent der Teenager wollen sich die AirPods innerhalb des nächsten Jahres kaufen. Die Popularität der Apple Watch nimmt ebenfalls weiter zu: 25 Prozent der befragten Teenager gaben an, dass sie die Smartwatch besitzen, gegenüber 20 Prozent im letzten Jahr. Mit dem wachsenden Interesse der Teenager an den AirPods und der Apple Watch glauben die Marktforscher, dass es ein zunehmendes Interesse an „ergänzenden Hardware-Produkten“ zum iPhone gibt.

Die Umfrage deckt noch eine ganze Reihe von weiteren Themen ab. So bleibt Instagram die meistbesuchte Social-Media-Plattform. TikTok debütiert dieses Jahr auf Platz drei und Netflix übertrifft YouTube als Nr. 1 beim täglichen Videokonsum. Disney+ kann sich in den Top 5 vor Amazon und Apple TV+ positionieren.