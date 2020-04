Hat Apple das AirPower-Projekt tatsächlich eingestellt oder wollte der Hersteller einfach ein wenig Druck aus dem Kessel nehmen, als man im vergangenen Jahr AirPower „offiziell“ eingestellt hat? In den letzten Wochen tauchen wieder vermehrt Gerüchte auf, dass Apple nach wie vor an dem Produkt arbeitet.

Wir erinnern uns. Im Jahr 2017 hat Apple AirPower zusammen mit dem iPhone X vorgestellt und für 2018 angekündigt. Das Jahr 2018 kam und ging, ohne dass AirPower auf den Markt kam. 2019 gab Apple bekannt, dass AirPower eingestellt wird. In Cupertino war man zu dem Schluss gekommen ist, dass AirPower die hohen Apple Standards nicht erreichen wird. Gleichzeitig entschuldigte sich Apple bei den Kunden die sich auf den Verkaufsstart gefreut hatten. Darüberhinaus betonte der Hersteller, dass er weiterhin der Ansicht sei, dass die Zukunft drahtlos ist. Von daher ist man in Cupertino bestrebt, das drahtlose Erlebnis voranzutreiben.

Im Januar sprach der renommierte Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Apple weiterhin an AirPower arbeitet. Letzten Monat gab es die nächsten Indizien. Nun legt Leaker Jon Prosser noch einmal nach und zeigt ein Foto eines AirPower-Prototyps. Zudem gibt es ein paar weitere Infos.

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.

They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020