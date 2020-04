Amazon bietet seinen Prime-Kunden über das Osterwochenende eine große Auswahl an Filmen an, die zum Preis von je 0,99 Euro ausgeliehen werden können. Falls es euch über Ostern zu langweilig wird, so werft einen Blick auf der Aktionsseite vorbei. Für jeden Geschmack dürfte der richtige Film dabei sein. Bei dem Preis kann man sicherlich nicht viel falsch machen.

Amazon Prime Video: über 300 Filme für je 0,99 Euro ausleihen

Ob für Jung oder Alt, für Klein oder Groß, der passende Filme ist sicherlich für Jeden dabei. Wir haben aus gerade einmal durch die Auswahl geklickt und sind auf anhieb auf ein paar spannende Filme gestoßen. Schlussendlich müsst ihr das jedoch entscheiden.

Keine Zeit über Ostern? Kein Problem. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Hier geht es zu den Filmen.