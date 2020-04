Es ist schon zur Tradition geworden, dass Apple Woche für Woche immer freitags neue Apple Arcade Inhalte zur Verfügung gestellt. Ab sofort steht das Spiel „Scrappers“ bereit. Das Motto lautet „Mit der Müllabfuhr zum Sieg!“

Ab sofort steht mit Scrappers ein neues Spiel auf Apple Arcade bereit. Das Spiel wird wie folgt beschrieben:

In Scrappers verbünden sich bis zu 4 Spieler, um die Straßen einer futuristischen Stadt vom Müll zu befreien – und dabei auf alles einzuprügeln, was sich ihnen in den Weg stellt!

Übernehmt die Rolle der Scrappers, einem Team von Müllsammlern, die eine Stadt in der nicht so weit entfernten Zukunft aufräumen müssen. Zeit ist Geld in Müllstadt, und Teamstrategien wie das Stapeln von Müll und weitergeben an Teammitglieder – wie im Basketball – kann eure Effizienz steigern und mehr Belohnungen einbringen!

Aber Müll einsammeln ist nur ein Teil des Jobs. Gegnerische Teams werden euch angreifen und sich einmischen, also müsst ihr euch so schnell wie möglich um sie kümmern, um die Arbeit rechtzeitig zu schaffen!

Teamarbeit ist der Schlüssel zu maximaler Effizienz und zum Erreichen von Highscores, die neue Charaktere und Anpassungsoptionen freischalten!

Scrappers ist ein brandneues Spiel von Q-Games, den Entwicklern der PixelJunk Serie, Star Fox Command, X-Returns und vielen anderen klassischen Spieletiteln!