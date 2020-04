Viele Eltern sehen sich derzeit mit der Herausforderung konfrontiert, wie sie ihre Kinder in der schul- und kindergartenfreien Zeit beschäftigen. Um Eltern ein paar Anregungen mit an die Hand zu gehen, hat Apple ein Arbeitsblatt veröffentlicht, auf dem 30 kreative iPad-Aktivitäten für Kinder festgehalten sind.

Das Apple-Bildungsteam hat 30 Aktivitäten für Kinder und Familien zusammengestellt, die Eltern dabei unterstützen sollen, die unterrichtsfreie Zeit zu überbrücken.

Die Vorschläge stehen als PDF-Dokument zur Verfügung und können somit heruntergeladen oder ausgedruckt werden. Sie enthalten eine Vielzahl von Aktivitäten, die mit den integrierten Funktionen eines iPad oder iPhone erledigt werden können.

Apple empfiehlt unter anderem das Aufnehmen eines Zeitraffervideos, das Fotografieren, das Aufzeichnen eines Nachrichteninterviews, das Personalisieren eines Porträts, das Anzeigen von Farben in Zeitlupenvideos und das Emojizieren einer Stimmung.

We know parents out there are juggling a lot in this challenging time. Apple’s education team has some fun ways to keep kids everywhere creating. #CreativityForKids https://t.co/hWIrWeSqGG

— Tim Cook (@tim_cook) April 9, 2020