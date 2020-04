Vergangene Woche ist mit „Home Before Dark“ ein neues Apple Original auf Apple TV+ gestartet. Wie es bei einem Serienstart üblich ist, wird natürlich ordentlich die Werbetrommel gerührt. Neben Trailern gibt es auch oftmals Interviews mit den Verantwortlichen hinter den Kulissen.

Produktionsdesigner Nelson Coates spricht über „Home Before Dark“

Bei „Home Before Dark“ handelt es sich um eine dramatische Mystery-Serie, die von der Berichterstattung der jungen investigativen Journalistin Hilde Lysiak inspiriert und von Jon M. Chu inszeniert und produziert wurde.

„Home Before Dark“ folgt einem jungen Mädchen, das von Brooklyn in die kleine Stadt am See zieht, die ihr Vater zurückgelassen hat. Während sie dort ist, führt ihr hartnäckiges Streben nach der Wahrheit dazu, dass sie einen kalten Fall entdeckt, den alle in der Stadt, einschließlich ihres eigenen Vaters, nur schwer vergessen können.

In einem aktuellen Interview spricht Produktionsdesigner Nelson Coates über die Sets, Drehorte und Häuser mit Geheimnissen.

Die Serie wurde in einem kleinen Fischerdorf im pazifischen Nordwesten der USA gedreht, mit dem Plan, die Idee einer kleinen Stadt mit einer Stadt zu verschmelzen, die genug davon hatte, das Publikum zu faszinieren. Dem Bericht zufolge war es jedoch leichter gesagt als getan, dies zu tun.

Die Autoren Hillary Cunin, Dana Fox und Dara Resnik hatten sich ursprünglich eine kleine Stadt mit einem See vorgestellt, aber trotz Scouting konnte das Team keine finden. Coates zeigen ihnen die Stadt Steveston. „Es gab Fischerei und alle waren begeistert, als ich erklärte, dass dies die perfekte Umgebung ist, in der Kinder auf ihren Fahrrädern unterwegs sind und man sich sicher fühlt, aber es hat immer noch dieses Gefühl des Geheimnisses“, erklärt Coates.

Das Filmen im Winter in Vancouver hat seine eigenen Probleme, nicht zuletzt die Tatsache, dass das Tageslicht knapp ist. Als die Nacht gegen 16:00 Uhr hereinbrach, „baute die Crew einen Großteil der Schulumgebung auf und nutzte viele Möglichkeiten, um den Eindruck zu erwecken, dass es Tageslicht gab, obwohl wir es nicht hatten“, betont Coates.

Während Innenaufnahmen des Familienhauses der Hauptfigur in einem Lagerhaus gedreht wurden, brauchten die Außenaufnahmen ein Haus, das dem Ganzen ebenso entsprach. Wieder erwies es sich als schwierig, ein geeignetes Haus zu finden. Und als man es gefunden hatte, musste noch Zeit und Arbeit investiert werden, um den Außenbereich entsprechend anzupassen.