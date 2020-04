Amazon kann die AirPods Pro derzeit sofort liefern. Darüberhinaus bietet euch der Online Händler derzeit 14,01 Euro Rabatt auf die Apple Kopfhörer an. Dies ist zwar kein riesiger Rabatt, allerdings nimmt man die 14 Euro gerne mit, wenn man eh beabsichtigt, die neuen AirPods Pro zu kaufen.

Amazon kann AirPods Pro sofort liefern

Ende letzten Jahres hat Apple die AirPods Pro vorgestellt und auf den Markt gebracht. Seitdem erfreuen sie sich großer Beliebtheit und sind immer mal wieder ausverkauft. Zwischenzeitlich steig die Lieferzeit auf mehrere Wochen an.

Nun vermeldet Amazon, dass der Online Händler die AirPods Pro sofort ausliefern kann.

Im Vergleich zu den bisherigen AirPods hat Apple die AirPods Pro deutlich verbessert. Die Größte Verbesserung liegt sicherlich in der aktiven Geräuschunterdrückung. Mit Noise Cancelling könnt ihr Geräusch in der Umgebung ausblenden und euch auf das konzentrieren, was ihr hört. Mit den drei mitgelieferten Passformen sitzen die AirPods Pro besser denn je in euren Ohren. Ein speziell entwickelter High-Excursion Tieftöner mit geringer Verzerrung liefert einen kraftvollen Bass. Ein äußerst effizienter Verstärker mit großem Dynamik­bereich produziert einen reinen, unglaublich klaren Klang. Natürlich setzt Apple auch auf den H1-Chip, den wir schon aus den AirPods kennen. Dieser sorgt unter anderem für die „Hey Siri“-Funktion. Darüberhinaus sind die AirPods Pro gegen Schweiß und Wasser geschützt (IPX4).

Während der Listenpreis für die AirPods Pro bei 279 liegt, bietet Amazon diese aktuell für 264,99 Euro an. Ihr spart somit 14,91 Euro bzw. 5 Prozent. Kein riesiger Rabatt, aber trotzdem nimmt man diesen gerne mit.

Wir haben die AirPods Pro seit ihrem Verkaufsstart Ende 2019 im regelmäßigen Einsatz. Die Kopfhörer können nicht nur beim Joggen überzeugen, auch im normalen täglichen Einsatz sind diese für unseren Einsatzzweck optimal.