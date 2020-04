Update 11.04.2020: Am heutigen Abend habe wir noch die kurze Info für euch, dass auf Apple TV+ seit kurzem nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Deutschland, ausgewählte Apple Originals für begrenzte Zeit auch ohne Abo kostenlos in der Apple TV App zur Verfügung stehen. Hierzu wird lediglich eine Apple ID (und die Apple TV App) benötigt (/Update Ende).

Der Alltag vieler Menschen sieht derzeit anders aus, als es noch vor ein paar Wochen der Fall war. Gezwungenermaßen verbringen wir mehr Zeit in den eigenen vier Wänden, als uns lieb ist. Viele Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, um Kunden den Alltag ein wenig angenehmer zu gestalten. Apple stellt aktuell in den USA verschiedene Apple TV+ Inhalte für alle Anwender kostenlos zur Verfügung. Ein Abo ist nicht erforderlich. Kunden müssen sich lediglich mit ihrer Apple ID in der Apple TV-App anmelden.

Apple TV+: Einige Serien stehen vorübergehend kostenlos zur Verfügung

„Free vor Everyone“, so lautet das derzeitige Motto von Apple TV+ in den USA. Ob die Promo auch international anlaufen wird, ist aktuell nicht bekannt.

Für eine befristete Zeit bietet Apple allen Anwender den Zugriff auf Apple TV+ an. Allerdings werden von der Aktion nicht alle Apple TV+ Inhalte, sondern nur eine Auswahl kostenlos bereit gestellt. Dies bedeutet, dass alle US-Nutzer derzeit Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Snoopy in Space, Helpsters, Ghostwriter und The Elephant Queen kostenlos angucken können. Darüberhinaus bietet Apple aktuell verschiedene Apple TV Channels kostenlos an.

Mit der Maßnahme gibt Apple einer deutlichen größeren Anzahl an Anwendern die Möglichkeit, sich mit Apple TV+ zu beschäftigen und den Video-Streaming-Dienst auszuprobieren. Parallel dazu erhalten Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Mac, AppleTV oder einen iPod touch kaufen, ein Jahr lang Apple TV+ kostenlos.

In den kommenden Wochen werden verschiedene neue Inhalte auf Apple TV+ starten, unter anderem Defending Jacob, Trying, die Beastie Boys Story und Home. Zuletzt ging Home Before Dark an den Start. (via iMore)