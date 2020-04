Aufgrund des Coronavirus, der verhängten Kontaktsperren under der Tatsache, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, verbringen wir derzeit mehr Zeit in den eigenen vier Wänden, als uns eigentlich recht ist. Aus diesem Grund hält Dyson 15 Experten-Tipps bereit. wie ihr euer Zuhause am besten reinigt.

15 Experten-Tipps: So reinigen Sie Ihr zu Hause richtig

Über die verschiedenen Dyson-Produkte informieren wir von zeit zu Zeit. So hat der britische Hersteller zuletzt unter anderem den Dyson 360 Heurist und den Dyson V11 Absolute Extra Pro vorgestellt. Dazu hält das Unternehmen nun 15 Experten-Tipps bereit, wie ihr euer Zuhause richtig reinigt.

Momentan spielt sich das Leben noch wesentlich mehr drinnen ab. Nicht im Büro, in der Schule oder in der Universität. Sondern zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Schnell fallen Ecken auf, die bei der letzten Grundreinigung vergessen wurden. Und immer wieder auch der Staub, der durch die Luft schwebt.

Mikrobiologin Gem McLuckie hat 15 Tipps für Sie