Kreativität steht derzeit mehr denn je bei Apple im Fokus. Zum Wochenende hat der Hersteller aus Cupertino unter der Bezeichnung „Creativity Goes On“ ein neues Video veröffentlicht.

Apple zeigt „Creativity Goes On“-Video

Dieser Tage verbringen wir mehr Zeit Zuhause, als uns eigentlich recht ist. Unser Alltag hat sich während des COVID-19 Kontaktverbots verändert und so muss man sein Leben vorübergehend anpassen. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt.

In dem neuen „Creativity Goes On“-Video zeigt Apple Nutzer, die von Zuhause arbeiten, Zuhause lernen, FaceTime nutzen und mehr. Natürlich kommen dabei Apple Produkte zum Einsatz. Das Video konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Menschen unterhalten werden und miteinander kommunizieren, während sie sich sozial distanzieren.

Apple schreibt

Wir haben immer tief an die Kraft der Kreativität geglaubt. Mehr denn je inspirieren uns Menschen in allen Teilen der Welt, neue Wege zu finden, um ihre Kreativität, ihren Einfallsreichtum, ihre Menschlichkeit und ihre Hoffnung zu teilen.

In der Videobeschreibung hebt Apple einige der Tools und Funktionen hervor, die es für Menschen entwickelt hat, z. B. die neue neue Initiative „Today at Apple at Home“. Aber auch die Tatsache, dass ihr Final Cut Pro X und Logic Pro X länger denn je kostenlos testen könnt, wird erwähnt.