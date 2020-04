Apple hat das neue iPad Pro 2020 mit einem A12Z-Chip ausgestattet. Dabei handelt es sich um den selben A12X-Chip, den Apple beim iPad Pro 2018 verbaut, allerdings wurde beim A12Z- ein zusätzlicher GPU-Kern aktiviert.

Bereits kurz nach der Präsentation des iPad Pro 2020 im vergangenen Monat zeichnete sich ab, dass der A12Z- sowie der A12X-Chip identisch sind und Apple einen „versteckten“ GPU-Kern aktiviert hat. Durchgeführte Benchmark-Tests hatten diese These untermauert.

Die Experten von Techinsight haben sich der Materie angenommen und den A12Z näher unter die Lupe genommen. An der CPU-Leistung des A12Z-Chips hat Apple keine Veränderungen vorgenommen. Allerdings gibt es einen Unterschied. Der A12Z-Chip verfügt über eine 8-Kern-GPU, während er A12X-Chip über eine 7-Kern-GPU verfügt. Dies impliziert, dass der A12X ein 8-Kern-GPU-Chip ist, bei dem ein Kern deaktiviert ist. Diese bestätigt nun eine durchgeführte Grundrissanalyse.

Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights‘ #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc

— TechInsights (@techinsightsinc) April 13, 2020