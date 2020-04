Gesundheits- und Fitnessfeatures gehören zu den großen Verkaufsargumenten der Apple Watch. Von der EKG-App bis hin zur Sturzerkennung hat Apple in den letzten Jahren immer mehr Funktionen hinzugefügt, die den Benutzern helfen sollen, ein gesünderes Leben zu führen. Mit Blick auf die Apple Watch Series 6, die vermutlich noch in diesem Herbst auf den Markt kommen wird, zeigt ein neuer Leak, dass die nächste Generation der Apple Watch neue Funktionen enthalten könnte, mit denen einige Probleme der psychischen Gesundheit angegangen werden sollen.

Wie EverythingApplePro und Max Weinbach berichten, soll die Apple Watch Series 6 in der Lage sein, zu erkennen, wann ein Benutzer eine Panikattacke hat und wann er unter besonders hohem Stress steht. Letztendlich soll die Apple Watch lernen, welche Art von Gesundheitsmessungen typischerweise einem Ereignis wie einer Panikattacke vorausgehen, so dass das Gerät dann „den Benutzer vorher warnen und Unterstützung wie z.B. Atemübungen anbieten“ kann. Apple, so Weinbach, „möchte, dass die Apple Watch und Health App eine komplette Suite für die geistige und körperliche Gesundheit ist“.

As @EveryApplePro mentioned in his video, Apple is working on some mental health features to go with their physical health features.

The two my source mentioned to me as being planned are automatically detect panic attacks and detecting when the user is under stress. https://t.co/bMZhHW4Ql9

