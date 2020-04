Apple hat am heutigen Tag das neue iPhone SE (2. Generation) vorgestellt. Auch wenn der Hersteller auf den Namen „iPhone SE“ setzt, handelt es sich bei der 2. Generation um den direkten Nachfolger des iPhone 8. Den passenden Werbespot hat Apple gleich in petto.

Apple veröffentlicht Werbespot zum neuen iPhone SE 2

In dem neuen Werbespot „The new iPhone SE“ geht Apple auf die Highlights des Gerätes ein. So bewirbt Apple unter anderem das handliche 4,7 Zoll Design, den Porträtmodus, 4K-Videoaufnahmen, die lange Akkulaufzeit sowie den A13 Bionic-Chip. Zudem lenkt Apple den Blick des Betrachters auf Touch ID, sowie die Tatsache, dass das iPhone SE im Hinblick auf die Privatsphäre des Nutzers entwickelt wurde.

Das neue iPhone SE gibt es in den Speichergrößen 64GB, 128GB und 256GB sowie den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Preislich geht es bei 479 Euro los. Ab Freitag lässt sich das Gerät über den Apple Online Store vorbestellen.

In den Clip läuft übrigens der Song: “Purusha” by NVDES.