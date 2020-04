Seit knapp einem Monat steht Disney+ auch bei uns in Deutschland zur Verfügung. Weltweit haben sich bereits über 50 Millionen Nutzer für ein Abo entschieden (hier geht es zum kostenlosen Testabo). Der Disney+ Katalog ist beachtlich und natürlich gibt es dort auch musikalische Highlights zu entdecken.

Disney+ mit Ohrwurmgarantie!

Wer kennt sie nicht, diese Gänsehautmomente, wenn die ersten Klänge eines Filmsongs ertönen und man sich auf dem Bildschirm in einer neuen, fremden Welt verliert.

Jeder hat das eine Disney Lied, dass er nicht mehr aus dem Kopf bekommt und egal, ob man jede Zeile lauthals mitsingt, wenn Elsas „Lass jetzt los“ erklingt, man sofort den Beat fühlt, sobald die Wildcats „We’re all in this together“ anstimmen oder wie von selbst die Finger schnipsen, wenn Mary Poppins‘ „Supercalifragilisticexpialigetisch“ einsetzt.







Lasst euch mit Disney+ in den wunderbaren Welten der Musicals entführen und streamt mit der nachfolgenden Auswahl durch viele zauberhafte Momente aus über 55 Jahren Filmmusik.

Musikalische Highlights auf Disney+

Die Musik von COCO – Lebendiger als das Leben

Annie

Aufruhr im Spielzeugland

Camp Rock 1 & 2

Descendants – Die Nachkommen 1 & 2

Zugabe!

Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

Die Schöne und das Biest

High School Musical 1-3

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Into the Woods

Mary Poppins & Mary Poppins‘ Rückkehr

Vaiana

Newsies: The Broadway Musical

Sister Act und Sister Act 2: Eine himmlische Karriere

Stargirl (Disney+ Original)

Rapunzel – Neu verföhnt

Die Muppets

Zombies – Das Musical

Neue Inhalte zum Star Wars Day

Am 4. Mai, feiert Disney mit ihren Star WarsFans weltweit den alljährlichen Star Wars Day – dieses Jahr auch mit brandneuen Original-Inhalten auf der neuen Streaming-Plattform Disney+. Was in den Ursprüngen als eine von Fans initiierte Idee begann, ist heute ein eigener Tag für die Star Wars Saga, der die gesamte Galaxis umfasst. Am kommenden 4. Mai können sich Fans auf den mit Spannung erwarteten Abschluss von „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel“ sowie auf die weltweite Premiere der 8-teiligen Dokumentarserie „Disney Galerie: The Mandalorian” freuen.