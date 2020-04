Das gestern neu vorgestellte iPhone SE (2. Generation) bringt exklusive Wallpaper / Hintergrundbilder mit. Dies ist keine neue Vorgehensweise von Apple, sondern fast schon Tradition. Auch das kürzlich auf den Markt gekommene iPad Pro wird mit exklusiven Hintergrundbilder ausgeliefert. Nachdem ein wenig Zeit verstrichen ist, stellt Apple die exklusiven Wallpaper meist mit einem iOS-Update allen Nutzern zur Verfügung.

Wallpaper für neues iPhones SE als Download

Falls ihr die exklusiven iPhone SE Hintergrundbilder auf eurem iPhone 11 und Co. oder iPad nutzen möchtet, so haben wir direkt einen Tipp für euch parat. Unsere italienischen Kollegen von iSpazio haben unter Wallpapers Central die Original iPhone SE Wallpaper zusammengetragen. Dort stehen sie in 4K Auflösung parat. Der Download der Wallpaper steht separat für iPhone X bis iPhone 11 Pro Max, iPhone 8/7/6 sowie iPad zur Verfügung