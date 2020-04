Im September 2019 startete Apple ein web-basiertes Apple Music Erlebnis und bot im Browser eine ähnliche Ansicht an, wie wir sie von Apple Music App auf dem Mac kennen. So finden Nutzer unter anderem die Rubriken „Für Dich, „Entdecken“ und Radio“ vor.

Apple Music: Web-Player verlässt die Beta-Phase

Als der Apple Music Web-Player im vergangenen Jahr startete, wurde dieser als „Beta“ deklariert. Dies ändert sich am heutigen Zag und der Apple Music für das Web verlässt die Beta-Phase und ist ab sofort unter music.apple.com erreichbar. Die zuvor genutzt Adresse beta.music.apple.com leitet automatisch auf die finale Adresse weiter.

Falls ihr noch nicht angemeldet seid, so könnt ihr euch oben recht im Browser mit eurer Apple ID und eurem Passwort anmelden. Anschließend habt ihr ganz normalen Zugriff auf Apple Music (Ein Abo ist natürlich Voraussetzung). Ihr seht nicht nur dir Rubriken „Für Dich, „Entdecken“ und Radio“, sondern findet auch eure Mediathek, Wiedergabelisten, Empfehlungen etc. vor. Dies sind die selben Inhalte, die euch auch in der Apple Music App unter iOS, Mac und Android angeboten werden.

Die Songs werden direkt im Browser abgespielt. Dies bietet euch die Möglichkeit, Apple Music auf Plattformen zu nutzen, die nicht nativ von Apple unterstützt werden. Hier denken wir beispielsweise an Windows 10, Linux und Chrome OS.

Kleiner Tipp noch: Apple Music im Web bietet euch auch Apple Music Replay an. Dabei handelt es sich um eine individualisiert Wiedergabeliste, die die Lieder zusammenfasst, die ihr in einem bestimmten Jahr besonders oft gehört habt.

Habt ihr noch kein Apple Music Abo? Die ersten drei Monate könnt ihr Apple Music kostenlos testen. Anschließend werden 9,99 Euro im Einzelabo fällig. Studenten zahlen nur 4,99 Euro. Der Familienplan (bis zu 6 Familienmitglieder) kostet nur 14,99 Euro.