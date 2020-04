Apple nutzt den heutigen Freitag, um neue Inhalte exklusiv auf Apple TV+ bereit zu stellen. Ab sofort steht die neue Serie „Home“ sowie der Kurzfilm „Hier sind wir“ zur Ansicht bereit.

Home – faszinierende Traumhäuser

Am heutigen Tag startet „Home – faszinierende Traumhäuser“ auf Apple TV+. Bei Home handelt es sich um eine Dokuserie, bei der ihr um die Welt reist und Hausbesitzer mit Weitblick kennenlernt. Mit innovativen Wohnkonzepten stellen diese Visionäre unsere konventionellen Vorstellungen von einem Zuhause in Frage – und die Art und Weise, wie wir leben.

Staffel 1 von Home umfasst insgesamt 9 Folgen. Auf den ersten Blick sind in der Tat ein paar faszinierende Häuser dabei. Diese werden wir uns in den kommenden Tagen näher angucken.

„Hier sind wir – Anleitung zum Leben auf der Erde“

Mit „Hier sind wir – Anleitung zum Leben auf der Erde“ startet am heutigen Tag ein neuer Kurzfilm auf Apple TV+, der sich in erster Linie an das jüngere Publikum richtet. Der Film dauert 36 Minuten.

Ein neugieriger Siebenjähriger besucht am Tag der Erde eine geheimnisvolle Museumsausstellung und lernt gemeinsam mit seinen Eltern die Wunder unseres Planeten kennen. Nach dem Kinderbuch-Bestseller von Oliver Jeffers.