Seit heute Nachmittag nehmen Apple und zahlreiche Mobilfunkanbieter Vorbestellungen für das neue iPhone SE (2. Generation) an. So langsam aber sicher steigen die Lieferzeiten an und iPhone SE 2 Bestelllungen über den Apple Online Store werden mittlerweile erst Anfang Mai ausgeliefert.

iPhone SE 2: Lieferzeiten steigen an

Seit heute lässt sich das neue iPhone SE 2 vorbestellen. Ihr könnt das iPhone SE 2 ohne Vertrag und iPhone SE 2 mit Vertrag vorbestellen. Frühbesteller erhalten ihr Gerät pünktlich am 24. April zum Verkaufsstart.

Je nachdem, für welches Modell (Speicherkapazität bzw. Farbe) ihr euch entscheidet, weist der Apple Online Store mittlerweile eine Lieferzeit von Anfang Mai aus. Dies lässt allerdings noch keinen Rückschluss darauf zu, wie stark das iPhone SE 2 gefragt ist. Es ist schlichtweg nicht bekannt, wieviele Geräte Apple bereit stellen kann und wieviele iPhone SE 2 bestellt wurden. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen Einstiegspreis von 479 Euro können wir uns durchaus vorstellen, dass Apple heute zahlreiche Bestellungen entgegengenommen hat.

Beim iPhone SE 2 setzt Apple unter anderem auf ein 4,7 Zoll Retina Display, A13-Chip, 12MP Kamera, WIFI 6, IP67, drahtloses Laden, Dual-SIM und vieles mehr.