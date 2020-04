iPhone SE 2 ohne Vertrag jetzt im Apple Online Store bestellen. Vor zwei Tagen hat Apple das iPhone-Jahr 2020 eingeläutet und ein neues Einsteiger-iPhone präsentiert. Dieses geisterte im Vorfeld als iPhone 9 durch die Gerüchteküche, schlussendlich hat sich Apple jedoch für „iPhone SE (2. Generation) entschlossen. Dieses Gerät lässt sich ab dem heutigen Freitag vorbestellen.

iPhone SE 2 ohne Vertrag

Im Rahmen der Ankündigung des iPhone SE 2 bestätigte Apple, dass sich das neue Modelle ab Freitag (17.04.2029, 14:00 Uhr) bestellen lässt. Nachdem der Apple Online Store im Laufe des heutigen Vormittags im Wartungsmodus war und Apple hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen für den iPhone SE 2 Verkaufsstart getroffen hat, ist der Apple Online Store wieder erreichbar und das neue iPhone SE 2 ohne Vertrag kann direkt bei Apple bestellt werden.

Das iPhone SE 2020 stellt den direkten Nachfolger des iPhone 8 dar und richtet sich an Nutzer, die nicht zwingend das iPhone-Flaggschiff kaufen möchten. Der verhältnismäßig niedrige Preis ist in jedem Fall ein Kaufargument. Das iPhone SE 2 verfügt unter anderem über ein 4,7 Zoll Retina Display, A13-Chip, Touch ID, 12MP Kamera, drahtloses Laden und vieles mehr.

Preis & Verfügbarkeit

Apple bietet das iPhone SE 2 in insgesamt drei Farben an. Ihr wählt zwischen den Farboptionen Schwarz, Weiß und Rot. Zudem entscheidet ihr zwischen 64GB, 128GB und 256GB. Je nach Speicher liegt der Preis des iPhone SE 2 bei 479 Euro (64GB), 529 Euro (128GB) bzw. 649 Euro (256GB). Vorbestellungen akzeptiert Apple ab sofort. Der offizielle Verkaufsstart wird am 24. April gefeiert, dann werden die Bestellungen ausgeliefert.

Das iPhone SE 2 ohne Vertrag gibt es direkt im Apple Online Store. Natürlich könnt ihr das iPhone SE 2 mit Vertrag auch bei der Telekom, o2 und Vodafone bestellen.