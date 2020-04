Apple hat vor wenigen Augenblicken seinen Online Store in den Wartungsmodus geschickt. Dies bedeutet, dass es nicht mehr lange dauert, bis der offizielle Vorverkaufsstart des iPhone SE 2 gefeiert wird. Laut Apple startet dieser pünktlich um 14:00 Uhr. Es lohnt sich jedoch, im Vorfeld bei der Deutschen Telekom (hier zum iPhone SE 2 bei der Telekom), Vodafone (hier zum iPhone SE 2 bei Vodafone) und o2 (hier zum iPhone SE 2 bei o2) vorbeizugucken.

iPhone SE 2 kann in Kürze ohne Vertrag bestellt werden

Am Mittwoch angekündigt, ist es am heutigen Freitag endlich soweit. Apple hat Verkaufsstart bzw. Vorverkaufsstart des iPhone SE 2 für den heutigen 17. April 2020 terminiert. Im vorauseilenden Gehorsam, und um sich auf den Startschuss vorzubereiten, hat der Hersteller seinen Online Store in den Wartungsmodus versetzt. Solltet ihr aktuell versuchen, diesen zu betreten, so müssen wir euch enttäuschen. Apple bereitet hinter den Kulissen den Verkaufsstart vor und hat sein Online-Ladegeschäft vorübergehend geschlossen.

Offiziell fällt der iPhone SE 2020 Startschuss um 14:00 Uhr. Von daher müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis der Online Store wieder ans Netz geht. Allerdings geben wir zu bedenken, dass die 14:00 Uhr nicht in Stein gemeißelt sind und es auch schonmal ein paar Minuten früher oder später losgehen kann. Von daher empfehlen wir euch, den Apple Online Store im Auge zu behalten.

Doch nicht nur Apple nimmt ab heute Bestellungen für das neue iPhone SE 2 entgegen, auch die Deutsche Telekom, o2 und Vodafone lassen ab heute iPhone SE 2 mit Vertrag Bestellungen zu.