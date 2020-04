Das iPhone SE 2 mit Vertrag lässt sich ab sofort bei der Deutschen Telekom vorbestellen. Am Mittwoch hat Apple das neue Einsteiger-iPhone angekündigt und der Verkaufsstart für den heutigen Freitag terminiert. Die Deutsche Telekom nimmt ab sofort Bestellungen entgegen, alle Informationen dazu findet ihr hier.

Telekom: iPhone SE 2 mit Vertrag vorbestellen

iPhone SE 2 jetzt bei der Telekom vorbestellen. Vor zwei Tagen hat Apple das neue iPhone SE 2020 mit einer Pressemitteilung angekündigt. Beim iPhone SE 2 handelt es sich um den direkten Nachfolger des iPhone 8

Jetzt iPhone SE 2 vorbestellen

Die Deutsche Telekom hat Ende letzten Jahres seine aktuellen MagentaMobil Tarife vorgestellt. Das inkludiert Datenvolumen wurde deutlich aufgewertet. Genau diese MagentaMobil Tarife könnt ihr mit dem iPhone SE 2kombinieren.

Ab sofort könnt ihr euch für den MagentaMobil S, MagentaMobil M, MagentaMobil L und MagentaMobil XL entscheiden. Sämtliche MagentaMobil Tarife enthalten eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming und eine HotSpot-Flat. Je nach Tarif stehen entsprechende GB an LTE- bzw. 5G-Highspeed-Volumen zur Verfügung. In unseren Augen eignen sich insbesondere der M + L Tarif am Besten. Beim MagentaMobil M sind beispielslweise 12GB Highspeed-Volumen an Bord, beim L-Tarif sind es satte 24GB.

Darüberhinaus sind beim MagentaMobil M und MagentaMobil L zum Beispiel auch StreamOn Audio&Video an Board, so dass ihr viele Partner-Apps nutzen könnt, ohne dass sich dies auf euer verbrauchtes Datenvolumen auswirkt

Junge Leute Rabatt

Für Junge Leute bis 28 Jahren hat das Bonner Unternehmen die sogenannte MagentaMobil Young Tarife aufgelegt. Auch hier wählt ihr zwischen den Tarifen S, M, L und XL. Der Vorteil der Young-Tarife liegt schlicht und einfach darin, dass die monatliche Grundgebühr 10 Euro niedriger ist. So sparen junge Leute Monat für Monat bares Geld.

iPhone SE 2 Vertragsverlängerung bei der Telekom (VVL)

Viele Nutzer nehmen eine neue iPhone-Generation zum Anlass, ihren Vertrag zu verlängern. Diese Option zur VVL steht nun auch vielen Interessenten zur Verfügung, die mit dem iPhone SE 2 mit Vertrag liebäugeln. Für gewöhnlich läuft ein Vertrag bei der Telekom 24 Monate. In der Regel ist der Vertrag schon ein paar Monate vorher fällig, so dass ihr euch für eine Vertragsverlängerung und somit ein subventioniertes iPhone entscheiden könnt. Kommt ein iPhone SE 2 mit Vertragsverlängerung (VVL) bei der Telekom für euch in Frage?