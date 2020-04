Mit „Home – faszinierende Traumhäuser“ ist am Freitag eine neue Serie auf Apple TV+ gestartet. Am kommenden Freitag (24. April 2020) geht mit „Defending Jacob“ eine weitere Serie an den Start. Nun stellt Apple zwei Videos online, um auf die Serien aufmerksam und Lust auf mehr zu machen.

Apple veröffentlicht Trailer zu „Home – faszinierende Traumhäuser“

Reise mit dieser Dokuserie um die Welt und lerne Hausbesitzer mit Weitblick kennen. Mit innovativen Wohnkonzepten stellen diese Visionäre unser konventionellen Vorstellungen von einem Zuhause in Frage – und die Art und Weise, wie wir leben.

Nun hat Apple den offiziellen Trailer zu „Home“ veröffentlicht. In knapp zwei Minuten gibt es so einen Ausblick auf das, was uns bei der Seite erwartet. Von einem preisgekrönten Team von Regisseuren und ausführenden Produzenten enthüllt Home die grenzüberschreitende Vorstellungskraft der Visionäre, die es wagten, sie zu träumen und zu bauen. Jede Folge entführt die Zuschauer in visionäre Häuser und Gemeinden auf der ganzen Welt, von Schweden über Mexiko bis nach China.

First Look – Defending Jacob

Defending Jacob (in Deutschland heißt die Serie „Verschwiegen) startet am 24. April exklusiv auf Apple TV+. Als der Sohn des Mordes an einem Klassenkameraden beschuldigt wird, droht die Familie zu zerbrechen. In den Hauptrollen des dramatischen Justizthrillers nach dem Beststeller von William Landay: Chris Evans, Michelle Dockery und Jeden Martell.

Mit 2 Minuten 40 Sekunden gibt es nun einen Einblick in das Apple Original.