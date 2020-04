Vergangenen Mittwoch hat Apple das neue iPhone SE (2. Generation) angekündigt und den Verkaufsstart (iPhone SE 2 mit Vertrag) für den gestrigen Freitag (17. April) terminiert. Der Verkaufsstart des Magic Keyboard für iPad Pro startet am 15. April. Beide Geräte werden von Apple auf den Postweg zum Kunden gebracht.

iPhone SE 2: Versand wird vorbereitet

Unser Leser Jonas (Danke) macht uns darauf aufmerksam, dass er gestern das iPhone SE 2 bestellt und nun von Apple die Information erhalten hat, dass sein iPhone SE 2 für den Versand vorbereitet wird. Die Auslieferung ist pünktlich zum offiziellen Verkaufsstart am 24. April geplant. In den kommenden Tagen wird der Status auf „Versandt“ geändert.

Magic Keyboard: Versandt

Bereits seit Mittwoch lässt sich das neue Magic Keyboard für iPad Pro bestellen. Dieses Zubehörteil hat Apple bereits versandt. Kunden werden in Kürze eine Paketnummer erhalten, so dass sie ihr Paket verfolgen können. Die Auslieferung ist in diesem Fall zwischen dem 20. und 22. April geplant.