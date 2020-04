Apple engagiert sich seit vielen Jahren im Bildungsbereich und bietet neben der passenden Hardware auch Software und Services an. Nun haben Apple und Rogers eine Kooperation bekannt gegeben, um 21.000 Studenten in Ontario mit einem iPad zu versorgen.

Apple arbeitet mit Rogers Communications und der Regierung von Ontario zusammen, um den Bedürfnissen von Schülern, Lehrern und Eltern gerecht zu werden, da sich viele während der Coronavirus-Pandemie darauf einstellen, von zu Hause aus zu lernen.

Stephen Lecce, der Bildungsminister, sagt, dass die Partnerschaft sicherstellen wird, dass bedürftige Schüler unabhängig von ihrer sozioökonomischen Situation die Bildung erhalten, die sie verdienen.

Es heißt, dass 21.000 iPads mit Mobilfunkchip gekauft und an Studenten verteil werden. Rogers wird kostenloses LTE SIM-Karten für die iPads bereitstellen, damit die Schüler über eine Internetverbindung verfügen, die sie zum Lernen benötigen.

Students and teachers everywhere are doing incredible things. We are glad to work alongside Ontario’s Ministry of Education and school boards to help students access the technology they need to stay connected and #LearnAtHome https://t.co/RVq47Kiq4s

— Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2020