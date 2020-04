Apple arbeitet an verschiedenen neuen Produkten, dazu gehören ganz gewiss auch neue AirPods neue MacBook Pro. Diese beiden genannten Produkte könnten bereits im kommenden Monat offiziell vorgestellt werden.

Zuletzt hat Apple ein neues iPad Pro 2020 sowie das iPhone SE (2. Generation) vorgestellt. Was folgt als nächstes? In den letzen Wochen hat sich Jon Prosser regelmäßig mit Vorhersagen zu kommenden Apple Produkten zu Wort gemeldet. Schon vor Wochen nannte er z.B. den 15. April als Vorstellungstermin für das iPhone SE 2 und traf damit „voll ins Schwarze“.

Über das Wochenende hat der Leaker wieder ein paar Tweets abgesetzt. Unter anderem heißt es darin, dass das iPhone 12 nicht über einen USB-C Anschluss verfügen wird. Apple Werder eher ein komplett anschlussfreies iPhone auf den Markt bringen wird, anstatt USB-C zu verbauen, so Prosser. Sehr wahrscheinlich wird Apple auch beim iPhone 12 (Pro) wieder auf Lightning setzen.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020