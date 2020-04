Ein anonymer Twitter-Nutzer mit einer recht akkuraten Erfolgsbilanz hat Details über mehrere Apple-Produkte veröffentlicht, die sich angeblich in der Entwicklung befinden. Darunter ein neues iPad Air mit einem Touch ID Sensor im Display, ein auf ARM-basiertes 12 Zoll MacBook und eine dritte Generation der AirPods.

Der unter dem Pseudonym L0vetodream auftretende Insider schreibt, dass Apple an einem neuen iPad Air arbeitet, das nicht nur über ein Mini-LED-Display verfügt, sondern auch einen Touch ID Sensor bietet, der im Display integriert sein wird. Somit würde das iPad Air aller Voraussicht auf Face ID verzichten und auf ein nahezu rahmenloses Display setzen. Ein umfangreiches Design-Update wäre demnach naheliegend.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID,but Touch ID under the screen

— 有没有搞措 (@L0vetodream) March 10, 2020