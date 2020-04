Apple trägt zu den Hilfsmaßnahmen in der COVID-19-Pandemie auf verschiedene Weise bei, z. B. durch Spenden von über 20 Millionen Atemschutzmasken, Geldspenden und vieles mehr. Eine wichtige Unterstützung stellt auch die Herstellung von Gesichtsschutzschilden dar, die vor einer Infektion schützen sollen. Anfang des Monats erklärte Tim Cook, dass Apple die wichtige Schutzausrüstung für das medizinische Fachpersonal herstellen wird. Wie Business Wire berichtet sind nun 160.000 dieser Gesichtsschutzschilde in Los Angeles angekommen.

160.000 Gesichtsschutzschilde für Los Angeles

Nachdem Apple vor kurzem eine Montage-Anleitung für die neuen Gesichtsschutzschilde veröffentlicht hatte, gibt es nun eine weitere Rückmeldung bezüglich einer großen Lieferung der von Apple hergestellten Schutzausrüstung. So bedankt sich Gene Seroka, Executive Director des Hafens von Los Angeles und Chief Logistics Officer der Stadt bei Apple „für die großzügige Spende von Gesichtsschutzschilden, die für die Mitarbeiter an vorderster Front des Gesundheitswesens im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie von entscheidender Bedeutung sind.“

Apple hatte Anfang April damit begonnen, seine Gesichtsschutzmasken an Krankenhäuser im Santa Clara Valley zu verteilen. Laut Tim Cook war das Feedback sehr positiv. Apples Ziel war es, bis zum Ende der zweiten April-Woche mindestens eine Million der Masken auszuliefern. Jede weitere Woche sollen jeweils eine weitere Million Gesichtsschutzschilde folgen. Die Lieferungen gehen zunächst an medizinische Einrichtungen in den USA. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Versand weltweit erfolgen.