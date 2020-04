Apple könnte XCode auf das iPhone und iPad bringen. Das behauptet zumindest Enthüllungsjournalist Jon Prosser, der vermutet, dass Apple die Entwicklungsumgebung für iOS 14 und iPadOS 14 portiert. Dies würde die Entwicklungsarbeit von komplexer Software auf den Geräten ermöglichen.

Apple sieht das iPhone und insbesondere das iPad mittlerweile als vollwertigen Ersatz für einen Desktop- oder Laptop-Computer. Software-Entwickler mögen dem wohl nicht zustimmen, da die Möglichkeiten der Software-Entwicklung auf den Geräten doch sehr eingeschränkt sind. Das könnte sich jedoch bald ändern, wie Jon Prosser auf Twitter ankündigt. So wird mit iOS 14 und iPadOS 14 womöglich auch Apples Entwicklungsumgebung XCode auf dem iPhone und iPad Einzug halten.

Laut dem treffsicheren Vollzeitleaker ist XCode ohnehin bereits „in iOS / iPad OS 14 vorhanden“. Prosser erklärt, dass die Möglichkeiten „enorm“ wären und in Zukunft auch Pro-Anwendungen wie Final Cut Pro X auf dem iPad kommen könnten. Prosser zufolge soll es sich im Übrigen nicht um die bekannte Xcode-Vorschau-App handeln, die wir bereits aus iOS 13 kennen.

I’m not gonna say that Final Cut is coming to iPad…

But XCode is present on iOS / iPad OS 14. 👀

The implications there are HUGE.

Opens the door for “Pro” applications to come to iPad.

I mentioned this last week on a live stream, but figured it was worth the tweet 🤷🏼‍♂️

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020