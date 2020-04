Das neue iPhone SE (2020) wurde vor wenigen Tagen von Apple vorgestellt. Dieses lässt sich ab sofort nicht nur direkt bei der Deutschen Telekom, o2 und Vodafone bestellen, sondern auch bei den sogenannten Discountern und weiteren Mobilfunkanbieter. So gibt es das iPhone SE 2 mit Vertrag unter anderem auch bei Sparhandy und bei Blau,.

iPhone SE 2 bei Sparhandy

Die Mobilfunk-Experten von Sparhandy bieten das neue iPhone SE 2 unter anderem in Kombination mit dem o2 Free M, der Otelo Allnet-Flat Max, dem MagentaMobil S Young M1 und dem High 24/10 an. Einmalig kostet das Gerät in vielen Tarifen gerade einmal 4,95 Euro. Je nach Tarif und Leistung liegt die monatliche Grundgebühr zwischen 30 und 35 Euro. Wir empfehlen euch, die iPhone SE 2 Deals bei Sparhandy näher anzugucken und den für euch passenden Tarif auszuwählen.

iPhone SE 2 bei Blau

Mit dem neuen iPhone SE packt Apple seinen aktuell leistungsstärksten Chip in die beliebteste Größe. Egal ob Apps gestartet oder die neuesten Games gespielt werden – Dank A13-Chip fühlt sich alles flüssig an.

Bei Blau erhaltet ihr das iPhone SE 64GB zum Knallerpreis von nur 24,99 Euro monatlich im Blau Allnet L (Anzahlung 25,00 Euro). Geliefert wird das Gerät dann ab dem 24.04.