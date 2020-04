Seit knapp einer Woche lässt sich das Magic Keyboard für iPad Pro bestellen, welches Apple im vergangenen Monat gemeinsam mit dem iPad Pro vorgestellt hat. Die Auslieferung des Zubehörs erfolgt in dieser Woche. Nachdem wir euch bereits erste Hands-On-Videos von verfrühten Auslieferungen gezeigt haben, stehen nun die Reviews der US-Presse bereit.

Magic Keyboard für iPad Pro: Reviews sind da

Wir wir es von Apple gewohnt sind, stellt das Unternehmen zu einem Produktstart ausgewählten Medienvertretern das neue Produkt zur Verfügung. Nun ist das Presseembargo gefallen und die ersten Reviews zum Magic Keyboard für iPad Pro sind online.

In unseren Augen war das Magic Keyboard ein Highlight der iPad Pro 2020 Ankündigung. Die ersten Reviews stellen dem neuen Zubehör Bestnoten aus. Die einzelnen Tasten klingen und fühlen sich besser an als beim Smart Keyboard. Das Trackpad sei zwar verhältnismäßig klein, würde allerdings reibungslos funktionieren. Gleichzeitig ist das gesamte Magic Keyboard recht schwer und verhältnismäßig teuer. Dies ändert jedoch nichts an der sehr guten Gesamtnote und an der Bezeichnung „Game Changer“.

Bei Interesse werft einfach mal einen Blick bei TechCrunch, Engadget oder The Verge vorbei. Alternativ haben wir euch ein paar Videos eingebunden.