Apple arbeitet längst am Nachfolger der AirPods (2. Generation), zumindest sind wir fest davon überzeugt. Nur wie werden die Kopfhörer aussehen und welche Funktion werden diese besitzen?

Seit längerem wird über die AirPods 3 spekuliert. Diese geisterten auch bereits als AirPods Pro Lite durch die Gerüchteküche. Wir halten allerdings die Bezeichnung AirPods 3 bzw. AirPods (3. Generation) wahrscheinlicher als AirPods Pro Lite.

Nun meldet sich Digitimes zu Wort und berichtet, dass Apple neue AirPods im Design der AirPods Pro entwickelt. Bei diesem Modell soll allerdings auf die aktive Geräuschunterdrückung verzichtet werden, um diese zu einem niedrigeren Preis anbieten zu können. So will es der Branchendienst aus der Zulieferkette erfahren haben.

Ursprünglich, so zumindest die aktuellen Gerüchte, wollte Apple die neuen AirPods 3 im Mai 2020 präsentieren. Nun geht man allerdings von der zweiten Jahreshälfte 2020 oder 2021 aus.

Apple may have to defer the launch of its new AirPods Pro to the second half of 2020 or even 2021, according to sources at related suppliers.

Apple originally planned to unveil the new AirPods Pro in May 2020, but the schedule may be pushed back, as Apple has been unable to send staff to the production lines in Asia to inspect the status of the TWS earbuds due to the coronavirus outbreak, the sources noted. But Apple so far has not yet made any adjustments to the earbuds‘ release schedule, the sources said.