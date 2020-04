Apples 12,9 Zoll iPad Pro mit 5G und einem Mini-LED-Display wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2021 verschoben, das behauptet zumindest ein chinesischsprachiger Bericht der United Daily News (via MacRumors).

Apples iPad-Pläne

Während das iPhone 12 wahrscheinlich pünktlich im Herbst veröffentlicht wird, sieht es für manch anderes Apple-Produkt womöglich nicht so positiv aus. So verdichten sich die Hinweise, dass sich das für dieses Jahr erwartete Mini-LED-iPad verspätet.

Die Gerüchte rund um ein 12,9 Zoll iPad Pro mit Mini-LED-Display halten sich bereits seit mehreren Monaten. Im März hieß es noch, dass Apple die Vorstellung eines High End 12,9 Zoll iPad Pro mit Mini-LED Display für das vierte Quartal 2020 plant. Dank der Mini-LED-Technologie könnte Apple dünnere und leichtere Produktdesigns umsetzen, ohne auf die Vorteile von OLED-Displays zu verzichten, einschließlich einer guten Leistung im Farbraum, Kontrast und Dynamikbereich.

Nun berichtet United Daily News, dass wir etwas länger auf das erste Mini-LED-iPad warten müssen. Ob es sich hierbei um eine Verzögerung aufgrund von Lieferengpässen oder eine strategische Entscheidung seitens Apple handelt, ist derzeit nicht eindeutig ersichtlich. Die Produktionskapazitäten haben sich in den letzten Wochen zwar stark verbessert – Apples Zuliefernetzwerk ist jedoch umfangreich und somit ist es schwer zu sagen, ob die Zulieferkette tatsächlich bereit ist. Apple könnte jedoch auch auf Nummer sicher gehen und priorisiert die Veröffentlichung der 5G-iPhones. Womöglich ist Apple der Release zwei großer Produkte, die eine neue Technik einführen, dann doch zu heikel in einer so ungewissen Zeit, wie sie gerade herrscht.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Apple gerade den Markt sondiert und abschätzt, wie sich das Kaufinteresse der Kunden im Laufe der COVID-19-Pandemie entwickelt. Eine Massenproduktion der Geräte würde ohnehin nicht vor den Sommermonaten starten, falls das neue Mini-LED-iPad im Herbst erscheinen sollte.