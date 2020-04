Klarmobil hat drei neue Aktions-Tarife aufgelegt, die im Netz der Deutschen Telekom realisiert werden. So erhaltet ihr zum Beispiel eine 5GB LTE-Flat + Allnet-Flat für nur 9,99 Euro während der gesamten Mindestvertragslaufzeit.

5GB Telekom LTE-Flat + Allnet-Flat nur 9,99 Euro pro Monat

Beim Mobilfunkdiscounter Klarmobil erhaltet ihr derzeit 2GB Datenvolumen pro Monat geschenkt, so dass die eigentlichen Tarife des Unternehmens aufgewertet werden.

Wie eingangs erwähnt, bietet euch Klarmobil derzeit drei „Allnet-Flats“ an. Diese unterscheiden sich im inkludierten Datenvolumen. Ihr entscheidet euch wahlweise zwischen 5GB, 7GB und 12GB. Eine Telefon-Flat und eine SMS-Flat sind in allen drei Tarifen inkludiert. Die Tatsache, dass die Tarife im Netz der Telekom abgebildet werden, werten diese in unseren Augen auf.







Preis-Leistungs-Sieger