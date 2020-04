Sonos startet am heutigen Tag mit „Sonos Radio“ einen kostenlosen und exklusiven Radio Streaming Service. Dieser ist für Sonos-User in mehr als 10 Millionen Haushalten per Software-Update verfügbar.

Sonos Radio startet

Sonos Radio offiziell angekündigt. Sonos User hören fast die Hälfte ihrer genutzten Zeit Radio. Deshalb wurde Sonos Radio als eine neue Möglichkeit für Nutzer entwickelt, das Radio zu erkunden und dabei neue Musik, sowie Dienste zu entdecken.

Sonos Radio bietet Musik, Nachrichten, Sport und das Originalprogramm von Sonos, sowie eine wachsende Liste von über 60.000 Radiosendern aus aller Welt von langjährigen Partnern, darunter TuneIn, iHeartRadio und Napster. So können ihr z.B. durch Eingabe eurer Postleitzahl regionale Sender hören und erhaltet zeitgleich Zugriff auf jeden beliebigen Sender weltweit, wie zum Beispiel, die Internetradiosender SomaFM aus San Francisco oder RTL aus Frankreich. Sonos Radio wird fortlaufend mit neuen Radiosendern weiterer Partner aktualisiert. Unter anderem werden in Kürze der britische Radiodienst Global und der US- amerikanische Radiodienst Radio.com zur Verfügung stehen. Sonos Radio bietet zudem ein eigenes Programm mit handverlesener Musik von DJs und Künstlern.

Sonos Sound System (bald in Deutschland, Österreich und der Schweiz): ist ein werbefreier Sender, der von Sonos gestaltet und moderiert wird. Hier finden Hörer neue und bekannte Musik, Gastbeiträge von Künstlern und blicken hinter die Kulissen des Musik Businesses. Die Sendungen werden im neuen Radiostudio im Sonos Flagship-Store New York aufgenommen.

Sonos Sound System, Artist Stations und die Genre Stations starten zunächst in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und Australien. Diese Services stehen demnächst auch bei uns in Deutschland und weitere Ländern zur Verfügung stehen. Sonos erfindet das Radio sicherlich nicht neu. Ihr erhaltet Zugriff auf über 60.000 Radiosender. Diese werden mit individuellen Sonos-Radio-Inhalten angereichert. Insbesondere auf Sonos Sound System, Artist Stations und die Sonos-Radiosender sind wir gespannt und werden sicherlich reinhören.