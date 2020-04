Die Apple Worldwide Developers Conference 2020 findet in einer abgewandelten Form statt. In den vergangenen Jahren hat Apple mehrere Tausend-Entwickler vor Ort in Kalifornien begrüßt. Los ging es mit einer Keynote und im Anschluss fanden zahlreiche Sessions mit Apple Entwicklern und weitere Veranstaltungen statt. Die WWDC 2020 findet in diesem Jahr auch statt, allerdings als „Online-Event“. Ohne näher auf einen Termin einzugehen, heißt es seitens Apple, dass die jährliche Entwicklerkonferenz im Juni stattfindet. So ist Apple bei der genauen Terminfestlegung flexibel. Nun gibt es die WWDC Generalprobe.

Online Event: Supporting Accessibility in Your Apps

Eine Online-WWDC stellt Apple vor neue Herausforderungen. So muss der Hersteller im Hintergrund die Vorbereitungen treffen, damit im Juni alles reibungslos läuft. Die aktuelle gesundheitliche Lage hat es erforderlich gemacht, dass Apple 2020 ein neues Format für die WWDC entwickelt, das ein vollständiges Programm mit einer Online-Keynote und Online-Sessions umfasst.

Zu den Vorbereitungen gehört sicherlich auch eine Generalprobe. In der Nacht zu heute hat Apple Einladungen für ein Online-Event an seine Entwicklergemeinde geschickt. Es dreht sich um das Verwenden von Bedienungshilfen in Apps. Es heißt

Wir bei Apple sind der Meinung, dass Technologie am leistungsfähigsten ist, wenn sie alle befähigt. Nehmt an einer Online-Veranstaltung teil, um zu erfahren, wie ihr die preisgekrönten Bedienungshilfen nutzen könnt, die auf Apple-Geräten Standard sind. Ihr könnt während und nach den Sitzungen Fragen stellen und sich für individuelle Beratungen anmelden.

Das Online-Event findet am 23. April statt und dauert zwei Stunden. Anmeldungen können im Apple Dev Center hier platziert werden. Das Event findet sicherlich nicht zufällig statt. Bis zur WWDC sind es noch rund sechs Wochen. Es gilt die Infrastruktur zu testen, damit die eigentliche Entwicklerkonferenz reibungslos läuft.