Der Muttertag wird in diesem Jahr am 10. Mai 2020 gefeiert. Wenige Wochen bevor der Tag zu Ehren der Mutter begangen wird, spricht Apple Empfehlungen aus, mit welchen Geschenken man einer Mutter eine Freue bereiten kann.

„Damit kann Mama machen, was sie liebt.“

Unter dem Motto „Damit kann Mama machen, was sie liebt.“, spricht Apple Geschenke-Empfehlungen zu Muttertag aus. Weiter heißt es „Schenk ihr genau, was sie will – egal, ob sie kreativ ist, Selfies liebt, sich gerne bewegt oder viel Musik hört.

Mit den Empfehlungen stellt Apple unter anderem das iPad (7. Generation), iPad Zubehör, die Apple Watch 5, Apple Watch Zubehör, AirPods Pro, iPhone 11, AirPods und iPhone Zubehör in den Mittelpunkt.

Falls ihr noch eine Inspiration für den Muttertag sucht oder euch selbst beschenken möchtet, so werft einen Blick in der Zubehörabteilung des Apple Online Stores vorbei.