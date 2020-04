Auf den neuen Werbespot „Float“ zum Magic Keyboard für das iPad Pro haben wir euch bereits gestern aufmerksam gemacht. Parallel dazu hat der Hersteller ein weiteres Video veröffentlicht, um die Navigation des iPads mit einem Trackpad zu erklären.

„Navigate your iPad with a Trackpad“

Mit dem Magic Keyboard (hier im Apple Online Store) bietet Apple erstmals eine Tastatur für das iPad Pro an, die gleichzeitig über ein Trackpad verfügt. Auch eine Hintergrundbeleuchtung für die Tasten hat Apple implementiert. Allerdings ist dies nicht die einzige Variante, wie ihr das iPad mit einem Trackpad bedienen könnt.

Mit iPadOS 13.4 hat Apple erstmals Trackpad-Unterstützung für das iPad gebracht. Dies bietet ein natürlicheres Tipperlebnis und zusätzliche Präzision für Aufgaben wie das Schreiben und Auswählen von Text, die Arbeit mit Tabellenkalkulationen und professionellen Workflows an. Der Cursor wurde speziell für die Touch-First Umgebung des iPad entwickelt und erscheint als Kreis, der Apps auf dem Startbildschirm und im Dock, Elemente der Benutzeroberfläche, Textfelder hervorhebt und so einen klaren Hinweis darauf gibt, worauf der Anwender klicken kann. Flüssige Gesten auf dem Trackpad erleichtern den Wechsel zwischen den Apps, den Zugriff auf den App-Switcher und die Aktivierung von Dock, Kontrollzentrum und Apps in Slide Over.

Die Trackpad-Unterstützung in iPadOS ist so konzipiert, dass sie mit den Apps, die Anwender täglich nutzen, hervorragend funktioniert. Vom geschmeidigen Scrollen durch Webseiten in Safari und Fotomediatheken in Fotos über die präzise Bearbeitung von Text in Notizen bis hin zur schnellen Anzeige und Organisation seiner E-Mails in Mail – es ist eine Freude, ein Trackpad mit dem iPad zu verwenden. Die meisten Apps von Drittanbietern funktionieren ohne jegliche Änderung, und Entwickler können dank neuer APIs, die ihnen einzigartige Erlebnisse in ihren Apps ermöglichen, noch weiter gehen.

So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Magic Trackpad 2 mit dem iPad zu benutzten. Auch Logitech bietet bereits Tastaturen für das iPad mit Trackpad an.