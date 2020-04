fraenk ist da. Die Deutsche Telekom hat am heutigen Tag ein neues Mobilfunkangebot gestartet. Funktional, konsequent auf das Wesentliche reduziert. Für 10 Euro pro Monat erhaltet ihr eine Telefon- und SMS-FLat sowie 4GB Datenvolumen.

Telekom startet „fraenk“

fraenk – die Mobilfunk App – ist ab sofort erhältlich. Mit dem Angebot möchte die Telekom preisbewussten, digital-affinen Mobilfunkkunden ein attraktives Angebot zur Verfügung stellen. Dieses bietet für 10 Euro alles, was für eine einfache und sorgenfreie Mobilfunknutzung notwendig ist. Das Ganze soll ohne großen Schnickschnack realisiert werden. 4 GB Datenvolumen im D-Netz mit LTE 25 sowie eine Telefonie und SMS Flat in alle deutschen Netze. Herzstück von fraenk ist eine App, über die der Tarif innerhalb weniger Minuten bestellt und verwaltet werden kann. Gezahlt wird bequem per PayPal.

Weitere Vorteile von fraenk? Der Tarif ist monatlich kündbar, ein Bereitstellungspreis fällt nicht an. Roaming ist innerhalb der EU inklusive. Ist das Datenvolumen von 4 GB pro Monat aufgebraucht, ist Surfen nur noch im WLAN möglich. Für 5 Euro können bis zu zehnmal im Monat jeweils 2 GB Extra-Daten nachgebucht werden. Bei Fragen ist der fraenk Service-Chat Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr in der App und auf der Webseite unter www.fraenk.de/chat erreichbar.

Das Wichtigste zu fraenk auf einen Blick

10 Euro monatlich, Zahlung nur über PayPal

4 GB Daten mit max. 25 Mbit/s (LTE 25)

Telefonie und SMS Flat

Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Ausschließlich online buchbar über die fraenk App

Mit LTE und WiFi Calling

2 GB Extra-Daten für 5 Euro nachbuchbar – bis zu zehnmal im Monat

EU-Roaming ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App oder unter www.fraenk.de/chat

Ohne Überraschungen auf der Rechnung: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar. Anrufe und SMS ins Ausland sind nicht möglich.

fraenk ist eine Marke der Telekom Deutschland GmbH. Realisiert wird fraenk durch die congstar GmbH.