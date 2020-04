Vor ein paar Tagen deutete Jon Prosser auf Twitter an, dass er davon ausgeht, dass Final Cut und Xcode auf dem iPad landen werden. Nun legt der Leaker noch einmal nach.

Jon Prosser hat sich in den letzten Wochen zu zahlreichen Apple Themen zu Wort gemeldet und einen Ausblick auf Apple Neuheiten gegeben. So nannte Prosser bereits vor Wochen den 15. April als Termin für die Ankündigung des iPhone SE 2. Mittlerweile wissen wir, dass er recht behalten hat.

Das iPad Pro ist in unseren Augen hardwaretechnisch ein Pro-Gerät. Das neue Magic Keyboard trägt hierzu ein Stück weit bei. Auf der Softwareseite gibt es in jedem Fall noch Luft nach oben. Neben Verbesserungen an iPadOS bedarf es auch Pro-Applikationen.

Mittlerweile ist sich Prosser zu 100 Prozent sicher, dass Apple Final Cut Pro, Logic Pro und Xcode für das iPad Pro bereit stellen wird. Er kann zwar nicht sagen, in welcher Form das Ganze umgesetzt wird oder wie die Beschränkungen aufgrund des RAM-Management aussehen, er rechnet mit der Umsetzung innerhalb des nächsten Jahres damit.

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.

I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.

You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020