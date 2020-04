Die Marktforscher von Strategy Analytics haben neue Zahlen zum Tablet-Markt veröffentlicht. Konkret geht es um das Jahr 2019 und die mit Tablets erzielten Umsätze. Das Ganze wurde auf Prozessor-Hersteller runtergebrochen. Hier ist Apple mit Abstand die Nummer 1.

Unter der Bezeichnung „global tablet applications processor market“ hat Strategy Analytics den Tablet-Markt analysiert. Seit dem Verkaufsstart des Original iPads im Jahr 2010 verbaut Apple eigens entwickelt Prozessoren. Die sogenannte A-Chips sind in den letzten Jahren ziemlich leistungsstark geworden. Dies ist sicherlich ein Erfolgsrezept des iPads.

Den Daten zufolge dominierte Apple mit einem Anteil von 44 Prozent am Umsatz der Tablet-Anwendungsprozessoren. Das heißt, Apple machte 2019 44 Prozent des Umsatzes der Anbieter von Tablet-Prozessoren aus, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach Apple waren Qualcomm und Intel die zweitgrößten Akteure auf dem Markt, die beide 16 Prozent des Umsatzes ausmachten. Die sonstigen Hersteller, zu denen auch Samsung und MediaTek gehören, kommen auf 24 Prozent des Umsatzes.

