Für WhatsApp stellen die Facebook-Entwicker bereits einen Dark Mode bereit. Auch für die eigene Facebook-App ist ein Dunkelmodus längst in Arbeit. Noch dürfte es etwas dauern, bis dieser für alle Anwender bereit steht.

Den Darkmode für die eigene Webseite bietet Facebook bereits seit einiger Zeit an. Doch was ist mit den mobilen Apps? Facebook arbeitet derzeit am Dark Mode für Android, erste Screenshots bekommen nun zu Gesicht.

Doch was ist mit der iPhone- und iPad-App von Facebook? Auch hier arbeitet Facebook am Dark Mode. Aktuell ist jedoch noch nicht klar, wann dieser freigeschaltet werden. Sobald Facebook den Schalter umgelegt hat, kann der Dark Mode in den Einstellungen aktiviert werden. Ihr habt die Möglichkeit, den Dark Mode dauerhaft zu aktivieren oder in Abhängigkeit eurer Geräteeinstellungen zu nutzen.

I’m not a big fan of the black dark mode (#AMOLED friendly) so I really like the new #Facebook dark theme 😍

It is currently hidden and it is still in development so there are some small graphic glitches to be corrected but it is already well under way! 😁 pic.twitter.com/UZ7jjP3iHb

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 6, 2020