Telekom startet die größte 5G-Initiative Deutschlands

Nahezu zeitgleich haben die Deutsche Telekom und Vodafone Pressemitteilungen zum Thema 5G veröffentlicht, mit denen beide Unternehmen Einblicke in ihren Netzausbau geben.

Die Telekom schreibt

Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung wird im Laufe des Jahres von 5G profitieren können. Damit baut das Bonner Telekommunikations-Unternehmen seine Spitzenposition bei der 5G-Abdeckung weiter aus. Möglich macht den schnellen Rollout ein technisches Upgrade für bereits vorhandene Antennen im Netz. Derzeit wird die Technik in ersten Testfeldern erprobt. Der weitere Ausbau startet in den kommenden Wochen. „Wir haben Großes vor mit 5G und bringen den neusten Mobilfunk-Standard noch dieses Jahr in weite Teile Deutschlands“, sagt Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner. „Ich freue mich, dass das Netz für unsere Kunden damit noch besser wird. Die Vorbereitungen im Netz laufen auf vollen Touren, damit möglichst viele Menschen die neue Technologie schnell bekommen. In der Stadt und auf dem Land.“

Für die schnelle und erfolgreiche Einführung von 5G hat die Telekom bereits 2018 ein Acht-Punkte-Programm vorgelegt. Darin kündigt das Unternehmen eine Abdeckung mit 5G für 99 Prozent der Bevölkerung bis zum Jahr 2025 an. Bis 2025 sollen 90 Prozent der bundesdeutschen Fläche mit 5G versorgt sein. „Mit der jetzigen Ausbau-Offensive machen wir einen großen Schritt in diese Richtung“, sagt Walter Goldenits. „LTE und 5G – beide Technologien legen zu. Während das 5G Netz weiter wächst, wird auch LTE nochmal stärker.“ Bereits heute surfen 98,1 Prozent der Bevölkerung mit LTE und Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s.

Vodafone gibt folgendes zu Protokoll,

Zu Beginn klein und an vereinzelten Stationen. Aber schon damals überzeugt: Klein beginnt alles was einmal groß werden will. Und ohne die, die anfangen, wird es am Ende nicht das Große geben. Heute starten wir das Große. Eine neue Technik für mehr 5G in Deutschland. Wir bringen das neue Netz in die Fläche. Mit neuen Frequenzen, die viel weiter ins Land reichen als bislang und viel besser in unsere Häuser kommen als bislang. Wir nehmen Millionen Menschen mit auf unsere Reise in die digitale Zukunft. Nicht erst bald. Schon in diesem Jahr. Heute legen wir los!

[…]

Wir schalten bei 5G heute in den nächsten Gang. Damit nimmt die neue Mobilfunk-Technologie in Deutschland so richtig Fahrt auf. Und ich weiß schon heute: Da kommt noch mehr. Denn, erinnern Sie sich an meine Eingangsworte? Ein Netz ist niemals fertig. Also: Geben wir gemeinsam Gas. Ich freue mich drauf.