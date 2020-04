Der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Mark Gurman nahm kürzlich auf Periscope Fragen zur Produkt-Roadmap von Apple entgegen. Gurmans Quellen sind in der Regel sehr zuverlässig. Somit lohnt sich ein Blick auf die Antworten, die uns einen Ausblick auf das Apple-Jahr 2020 ermöglichen.

Ein Ausblick auf das Jahr

Es überrascht nicht, dass Gurman insbesondere nach dem iPhone 12 gefragt wurde, Apples 5G-Smartphone-Linie der nächsten Generation, die in diesem Herbst auf den Markt kommen soll. Gurman bestätigt die meisten Gerüchte, die teilweise von ihm selber in Umlauf gebracht wurden. So wird erwartet, dass Apple in diesem Jahr vier iPhones in drei verschiedenen Größen anbieten wird: Ein 5,4 Zoll iPhone, ein 6,7 Zoll iPhone und zwei 6,1 Zoll iPhones. Ein 6,1 Zoll Modell und das 6,7 Zoll Modell werden höherwertige iPhones sein, während das andere 6,1 Zoll iPhone und das 5,4 Zoll iPhone einige Features nicht bieten werden.

Gurman geht davon aus, dass Apple die beiden höherwertigen iPhone 12-Modelle mit LiDAR-Kameras ausstatten wird, ähnlich wie die neuesten iPad Pro-Modelle. Er schließt auch nicht aus, dass schnellere 120Hz Pro Motion-Displays exklusiv für diese beiden Geräte verwendet werden. Apple nutzt bereits die Technologie der variablen Bildwiederholrate im iPad Pro. Der Experte bestätigt zudem die Berichte über ein iPad Pro-ähnliches Design für das diesjährige iPhone-Lineup, mit flachen Edelstahlkanten. Auch seine Prognose bezüglich einer kleineren Notch steht weiterhin.

Live taking your questions on Apple, the Magic Keyboard or just about anything else! https://t.co/m8C3IKhtXT — Mark Gurman (@markgurman) April 22, 2020

Gurman hat auch eine Vielzahl von weiteren Gerüchten zu anderen Apple-Produkten kommentiert und zeigt uns bei der Gelegenheit, was wir dieses Jahr noch von Apple erwarten können: