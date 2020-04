Mit „Home – faszinierende Traumhäuser“ hat Apple am vergangenen Freitag eine neue Serie exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Nachdem bereits der offizielle Trailer veröffentlicht wurde, gibt es nun mit „Home – Inside Look“ einen weiteren Einblick in die Serie.

„Home – Inside Look“

Bei Home handelt es sich um eine Dokuserie, bei der ihr um die Welt reist und Hausbesitzer mit Weitblick kennenlernt. Mit innovativen Wohnkonzepten stellen diese Visionäre unsere konventionellen Vorstellungen von einem Zuhause in Frage – und die Art und Weise, wie wir leben.

Die erste Staffel von Home umfasst insgesamt neun Folgen. Mit dem neuen Video „Home – Inside Look“ gibt uns Apple einen näheren Einblick, was uns erwartet. In dem Video erfahrt ihr, wie die einzigartige Serie Home entstanden ist.

Home wird von Matthew Weaver (Chef’s Table, Jiro Dreams of Sushi, Rock of Ages), Doug Pray (The Defiant Ones) Bruce Gersh, Ian Orefice (A Year in Space), Collin Orcutt, Matt Tyrnauer (Valentino: The Last Emperor), Corey Reeser, Joe Poulin und Kim Rozenfeld produziert. Nick Stern fungiert als Co-Executive Producer und die Serie stammt von MediaWeaver, Four M Studios und Altimeter Films.