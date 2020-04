Seit knapp einem Jahr sind die Powerbeats Pro im Handel. Ist es Zeit für eine zweite Generation? Zumindest verdichten sich die Hinweise darauf, dass neue Powerbeats Pro 2 kurz- bis mittelfristig in den Handel gelangen.

Powerbeats Pro 2 könnten zeitnah vorgestellt werden

Es gibt weitere Hinweise darauf, dass Apple neue Powerbeats Pro (2. Generation) zeitnah präsentieren wird. Nachdem bereits die Federal Communications Commission in den USA bereits die Powerbeats Pro 2 (A2453 und A2454 für den linken und rechten Ohrhörer) zertifiziert hat, tauchen genau dieselben Kopfhörer nun in Malaysia auf. Die SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia) und somit die Zulassungsbehörde in Malaysia hat ebenso eine Zertifizierung erteilt.

Neue Informationen gehen aus der Zertifizierung in Malaysia nicht hervor. Die Tatsache, dass die neuen Powerbeats Pro 2 nun in mehreren Zertifizierungs-Datenbanken auftauchen, deutlich daraufhin, dass Apple die Entwicklung des Gerätes bereits abgeschlossen hat. Das eingebundene Foto zeigt die Powerbeats Pro (1. Generation).

(via MySmartPrice)