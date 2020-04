Mit dem neuen Porsche Classic Communication Management (PCCM) steht Old- und Youngtimern der Marke die digitale Welt offen. Das PCCM wurde in zwei Varianten entwickelt und kann pass-genau die originalen Einbaugeräte mit 1-DIN oder 2-DIN Abmessungen ersetzen. Beide Infotainment-Systeme bieten einen hochauflösenden Touchscreen und moderne Funktionen wie DAB+ und Apple CarPlay sowie eine Onboard-Navigation.

Zeitgemäße Vernetzung für zeitlose Klassiker

Porsche hat am heutigen Tag das Porsche Classic Communication Management (PCCM) vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung des bisherigen Radio-Navigationssystems für klassische Porsche Sportwagen. Wie dieses passt das neue PCCM exakt in den 1-DIN-Schacht, der über Jahrzehnte hinweg Standard in den Sportwagen war. Das PCCM wird über zwei Drehknöpfe, sechs integrierte Tasten und ein berührempfindliches 3,5-Zoll-Display bedient. Wie das Vorgängermodell umfasst es eine Navigationsfunktion mit „Point of Interest“-Suche in einer weiterentwickelten Version. Die Routenführung erfolgt wahlweise als einfache Pfeildarstellung in 2D- oder 3D-Ansicht.

Porsche schreibt

Darüber hinaus kann das PCCM jetzt digitale Radiosender mit DAB+ empfangen. Eine weitere Besonderheit für diese Geräteklasse ist die Integration von Apple CarPlay. Alle Nutzer eines Apple iPhones ab Version 5 haben damit erstmals die Möglichkeit, Apps ihres iPhones beispielsweise zu Medienwiedergabe, Navigation und Telefonie auch während der Fahrt zu nutzen. Medien können auch über eine SD-Karte, USB, AUX sowie Bluetooth wiedergegeben werden. Durch die Anmutung der schwarzen Oberfläche und die Form der Drehknöpfe fügt sich das PCCM harmonisch in die Armaturentafel von Porsche-Klassikern ein. Es trägt den Porsche-Schriftzug und eignet sich für die Sportwagen-Generationen zwischen dem ersten 911 der 1960er Jahre und dem letzten Elfer mit Luftkühlung von Anfang der 1990er Jahre (Baureihe 993). Auch der Einsatz in den früheren Front- und Mittelmotor-Modellen ist möglich.

Das neue Porsche Classic Communication Management ist inklusive Kartenmaterial für 1.439,89 Euro (PCCM) oder 1.606,51 Euro (PCCM Plus) inklusive Mehrwertsteuer in den Porsche Zentren sowie über den Porsche Classic Onlineshop erhältlich. Die Montage bei einem Porsche Zentrum wird empfohlen