Gestern wurde eine Mail-Sicherheitslücke bekannt. Ein Angreifer kann ein Gerät aus der Ferne infizieren, in dem er eine manipulierte Mail versendet. Gleichzeitig wurde bekannt, dass das kommende Update auf iOS 13.4.5 Abhilfe schafft. Nun hat sich Apple zur Materie geäußert.

Nachdem sich gestern das BSI zur Mail-Sicherheitslücke äußerte, hat Apple nun folgendes zu Protokoll gegeben

Apple responds to ZecOps report on Mail app vulnerabilities, says it doesn’t pose immediate risk and software update coming. pic.twitter.com/z4ExrmVfK8

— Mark Gurman (@markgurman) April 24, 2020